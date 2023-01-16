Ara transfer dönemi ne zaman bitecek? (2022-23 Süper Lig ara transfer sezonu)

Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı. Transfer döneminin 12 Ocak'ta başlamasıyla birlikte dört büyüklerden transfer haberleri geliyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte TFF tarafından belirlenen transfer sezonu tarihleri.



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.



İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

SAMET AKAYDİN FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydin ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydin'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydin'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.