Şike iddiaları üzerine TFF harekete geçti: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına inceleme

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

Şike iddiaları üzerine hareket geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

NE OLMUŞTU?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ilginç istatistiklere sahne oldu.

90 dakika boyunca iki takım da şut çekmezken, Naçta sadece 2 korner atışı kullanıldı.

Müsabakanın ardından Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi.



ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ TAMAMI

