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Şike iddiaları üzerine TFF harekete geçti: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına inceleme

İki takımın kaleye şut çekmediği ve ardından şike iddiaları ortaya atılan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu inceleme başlattı.

Şike iddiaları üzerine TFF harekete geçti: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçına inceleme

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı sonrası Türkiye Federasyonu harekete geçti. 

Şike iddiaları üzerine hareket geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

NE OLMUŞTU?

2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı ilginç istatistiklere sahne oldu.

90 dakika boyunca iki takım da şut çekmezken, Naçta sadece 2 korner atışı kullanıldı.

Müsabakanın ardından Nazilli Belediyespor ligde kalmayı garantiledi.

ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ TAMAMI

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