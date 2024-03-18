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Arda Güler'den Trabzonspor maçı sonrası İsmail Yüksek'e destek

Real Madrid'de kariyerine devam eden Arda Güler,  Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in yaptığı bir paylaşımın altına yazdığı mesajla destek oldu.

Arda Güler'den Trabzonspor maçı sonrası İsmail Yüksek'e destek

Süper Lig’in 30. haftasında ile karşı karşıya geldiği olaylı maçın ardından Real Madrid forması giyen , İsmail Yüksek'in paylaşımına yanıt verdi.

YÜKSEK'TEN PAYLAŞIM

Olaylı maçın ardından İsmail Yüksek, maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafla birlikte 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

ARDA GÜLER'DEN DESTEK

Milli yıldız Arda Güler, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Yüksek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına mesaj yazdı. 

Arda Güler, "İşte budur!" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'den Trabzonspor maçı sonrası İsmail Yüksek'e destek - 1
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