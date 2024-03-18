Arda Güler'den Trabzonspor maçı sonrası İsmail Yüksek'e destek

Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldiği olaylı maçın ardından Real Madrid forması giyen Arda Güler, İsmail Yüksek'in paylaşımına yanıt verdi.



YÜKSEK'TEN PAYLAŞIM



Olaylı maçın ardından İsmail Yüksek, maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafla birlikte 'Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.



ARDA GÜLER'DEN DESTEK



Milli yıldız Arda Güler, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Yüksek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına mesaj yazdı.



Arda Güler, "İşte budur!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yıldızı Enis Bardhi: Provoke etmeye çalıştılar Haberi Görüntüle