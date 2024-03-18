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Trabzonspor'un yıldızı Enis Bardhi: Provoke etmeye çalıştılar

Derbide 1 gol kaydeden Trabzonsporlu futbolcu Enis Bardhi, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri maçın ardından "Bu yaşanan manazara benim daha önce hiç yaşamadığım bir manzara. Maçın sonunda kutlama yaparken insanları provoke etmeye çalıştılar." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'un yıldızı Enis Bardhi: Provoke etmeye çalıştılar

Trendyol Süper Lig'de 'nin deplasmanda 3-2 kazandığı maçta ve karşılaşma sonunda olaylar yaşandı.

Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Enis Bardhi, karşılaşmayı ve maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

"PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Yayıncı kuruluşa konuşan Bardhi şu ifadeleri kullandı:

"Bu provokasyonları hiç kimsenin yapmaması gerekiyor. Bu yaşanan manazara benim daha önce hiç yaşamadığım bir manzara. Maçın sonunda kutlama yaparken insanları provoke etmeye çalıştılar. Rakibimizin üçüncü golü öncesinde de çok net bir faul var. Hakem onu neden vermedi bilmiyorum ama çok net bir faul var. Bugün güzel bir maç oldu ama maçın sonunda istemediğimiz görüntüler oldu."

"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı)

"Bu maç tatil edilmeliydi" (Spor yazarları olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini yorumladı)

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