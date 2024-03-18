Trabzonspor'un yıldızı Enis Bardhi: Provoke etmeye çalıştılar

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor 3-2 kazandığı maçta ve karşılaşma sonunda olaylar yaşandı.



Bordo-mavili takımın orta saha oyuncusu Enis Bardhi, karşılaşmayı ve maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

"PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR"



Yayıncı kuruluşa konuşan Bardhi şu ifadeleri kullandı:



"Bu provokasyonları hiç kimsenin yapmaması gerekiyor. Bu yaşanan manazara benim daha önce hiç yaşamadığım bir manzara. Maçın sonunda kutlama yaparken insanları provoke etmeye çalıştılar. Rakibimizin üçüncü golü öncesinde de çok net bir faul var. Hakem onu neden vermedi bilmiyorum ama çok net bir faul var. Bugün güzel bir maç oldu ama maçın sonunda istemediğimiz görüntüler oldu."