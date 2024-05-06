Arda Güler'in Real Madrid ile ilk LaLiga kupasını kaldıracağı tarih belli oldu

LaLiga'da Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Barcelona'nın Girona'ya 4-2 mağlup olmasının ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantilemişti.
Ligde oynadığı 34 maçın ardından 87 puan toplayan başkent ekibi, 36. haftada Alaves'i konuk edeceği maçta kupa kaldırmak istediğini İspanya Futbol Federasyonu'na iletti.
Federasyon daha öncesinde 35. haftada deplasmanda oynayacakları Granada mücadelesinde şampiyonluk kupasının takdim edilmesine karar vermişti.
Ancak Real Madrid, kümde düşme potasında bulunan Granada'ya saygısızlık olmaması adına bu teklifi reddetti.
Arda Güler'in ilk LaLiga kupasını 14 Mayıs Salı günü oynanacak Real Madrid - Alaves mücadelesinde kaldırması bekleniyor.
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