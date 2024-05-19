Görme engelli atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kobe şehrinde devam eden IPC Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Serkan Yıldırım, T12 100 metre finalinde 10.53'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Serkan Yıldırım, bu başarısıyla Paris Paralimpik Oyunları'na kota hakkı elde etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "İki seneyi aşkın bir süredir Serkan'ın rekorlar kırarak şampiyon olacağını çeşitli yerlerde dile getirdim. Çok şükür, Serkan bizleri üzmedi. Bu başarı hepimizin. Başta bizlere her zaman inanan, güvenen ve desteklerini hiç esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, görme engelli camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



BAKAN BAK'TAN YILDIRIM'A TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından milli atlet Yıldırım'ı tebrik ederek şunları kaydetti;



"Serkan Yıldırım Dünya Şampiyonu. Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyorum."

Şampiyonada yarışan milli para atlet sporcularından Serap Demirkapu ise F13 cirit atma kategorisinde yaptığı 31.18'lik atışı ile Türkiye rekoru kırdı.