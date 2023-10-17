NTV.COM.TR’ye geri dön

Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Aris Midea ile karşılaşacak. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 3. maçında Yunanistan ekibi Aris Midea'ya konuk olacak. Bu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aris Midea- maçı için geri sayım başladı. Grupta Türk Telekom'un birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Aris Midea ise 2 maçını da kaybetti. İşte, Aris Midea-Türk Telekom maçı hakkında bilgiler...

Aris Midea-Türk Telekom maçı 18 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz belli olmadı.

Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...