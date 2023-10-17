Aris Midea-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aris Midea-Türk Telekom maçı için geri sayım başladı. Grupta Türk Telekom'un birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Aris Midea ise 2 maçını da kaybetti. İşte, Aris Midea-Türk Telekom maçı hakkında bilgiler...



Aris Midea-Türk Telekom maçı 18 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.



Müsabakanın yayıncı kanalı ise henüz belli olmadı.



Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.

