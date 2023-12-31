Aslı Kalaç kimdir? Aslı Kalaç kaç yaşında ve nereli?

2013 yılından beri Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı forması giyen Aslı Kalaç, sporseverlerin yakından tanıdığı bir isim. İşte, Aslı Kalaç hakkında bilgiler...



ASLI KALAÇ KİMDİR?



Aslı Kalaç 13 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.



Fenerbahçe ve Türkiye A millî takımının voleybolcusudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev almaktadır.



2005 yılında voleybol kariyerine başlamıştır. Voleybol kariyerine 1. Lig takımlarından olan Yeşilyurt’ta başlamış olan Aslı Kalaç, ardından Galatasaray’a transfer olmuş ve 7 yılını Galatasaray’da geçirmesi sonrasında Türk Hava Yolları ile anlaşmıştır.



Türk Hava Yolları kulübü ile geçen 2 sezonun ardından 2022-2023 sezonu öncesinde Fenerbahçe ile anlaşmıştır.



