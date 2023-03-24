Aziz Yıldırım davayı kazandı: Kazandığı tazminatı Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na bağışlayacak

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kumpas olduğu ortaya çıkan 'Futbolda Şike Davası'nda, haksız yere cezaevinde tutulduğu için açtığı tazminat davasını kazandı.



Dava Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.



Aziz Yıldırım, 3 Temmuz 2011’de düzenlenen şike operasyonu sonrası gözaltına alınmış, sonrasında çıkırıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Yıldırım, birçok kez haksız yere cezaevinde tutulduğunu söylese de ancak 364 gün sonra tahliye edilmişti.



Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 2021'de yerel mahkemenin beraat kararını onaylamasıyla dava Aziz Yıldırım yönünden kapanmış oldu.



Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, Şİke Davası'nın kumpas olduğunun ortaya çıkmasının ardından cezaevinde tutuklu kaldığı günler için Hazine'ye 777 milyon liralık tazminat davası açtı.



Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'a maddi ve manevi 108 bin liranın tutukluluk tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmetti.



Bu kararın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı.



Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, alınacak tazminatların tamamının Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacağını duyurmuştu.

