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Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan adayı olacak mı?

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını ne zaman yapacağı, spor gündemini yakından takip eden futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Fenerbahçe eski Başkanı olan Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalar merak edilirken, yeniden başkan adayı olup olmayacağı da dikkat çekiyor. Peki, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan adayı olacak mı?

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan adayı olacak mı?

Fenerbahçeli futbolseverler, eski başkan 'ın yapacağı açıklamaları merakla bekliyor. Ali Koç'un, olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara karşılık konuşması beklenen Aziz Yıldırım'ın, yeniden başkan adayı olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

AZİZ YILDIRIM'IN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu.

Yıldırım'ın 23 Haziran 2023 cuma günü (yarın) saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan adayı olacak mı? - 1

BAŞKANLIĞA YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt vermesinin yanı sıra başkanlığa adaylığını da açıklayacağı iddia ediliyor.

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