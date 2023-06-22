Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan adayı olacak mı?

Fenerbahçeli futbolseverler, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yapacağı açıklamaları merakla bekliyor. Ali Koç'un, Fenerbahçe olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara karşılık konuşması beklenen Aziz Yıldırım'ın, yeniden başkan adayı olup olmayacağı ise merak konusu oldu.



AZİZ YILDIRIM'IN BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu.



Yıldırım'ın 23 Haziran 2023 cuma günü (yarın) saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.



BAŞKANLIĞA YENİDEN ADAY OLACAK MI?



Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt vermesinin yanı sıra başkanlığa adaylığını da açıklayacağı iddia ediliyor.