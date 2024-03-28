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Bahçeşehir Koleji, Varese’ye 81-80 yenildi

Bahçeşehir Koleji, FIBA Erkekler Avrupa Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Varese’ye 81-80 mağlup oldu.

Bahçeşehir Koleji, Varese’ye 81-80 yenildi

İtalya’nın Varese kentindeki Itelyum Arena’da oynanan mücadeleye etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, Bouteille’nin 10 sayı bulduğu ilk çeyreği 26-19 önde kapattı.

İkinci periyotta farkı 11 sayı üstünlüğe kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, son bölümlerde İtalyan ekibinin sayılarına engel olamayınca devreyi 48-45 geride tamamladı.

Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü periyotta tekrar oyunun kontrolünü eline alan Mavi-beyazlılar, son çeyreğe 70-66 önde girdi.

Çekişmeli geçen son çeyrek sonunda Varese, salondan 81-80 galip ayrıldı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de mücadeleyi tribünden takip etti.

Yarı final serisinin ikinci maçı 3 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

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