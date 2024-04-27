Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda başkanlık seçimi günü | Aziz Yıldırım: Benim adıma orada burada konuşmayın

Açılış konuşmasını yapan kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, “Uğur Bey ve ekibinde görev yapan arkadaşlarımıza gösterdikleri özverili hizmetler için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gelecekte bu büyük camia için hep bir arada olmayı diliyorum. Bu akşam hakem müdahalesi olmadan, adaletsiz kararlar yaşanmadan bir derbi mücadelesi izleyelim. Futbolda yaşanan her şeye rağmen Fenerbahçemiz şampiyonluk yarışını sürdürüyor.” şeklinde konuştu.



OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI



12 sandıkta 4 bin 100 üyenin oy kullanma hakkı olduğu seçimli genel kurulda başkan adaylarının açıklamalarının ardından oy kullanma işlemlerine geçildi.



Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi ise saat 15.00’te sona erecek. Göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı, 3 yıl boyunca görevi üstlenecek.

Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve ekibi, seçim yönetmek üzere seçim heyetine oy birliğiyle seçildi.