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Ballon d'Or'da 2 yeni ödül

UEFA, Ballon d'Or ödüllerine iki yeni kategorinin ekleneceğini duyurdu.

Ballon d'Or'da 2 yeni ödül

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UEFA ve Groupe Amaury, Ballon d'Or için anlaşma imzaladı. Yapılan açıklamada France Football dergisi ve L'Equipe gazetesinin sahibi Groupe Amaury ile Ballon d'Or için anlaşma sağlandığı ve organizasyonun birlikte düzenleneceği belirtildi.

İKİ YENİ ÖDÜL GELİYOR

UEFA'nın yaptığı duyuruda mevcut ödüllere iki tane daha ekleneceği açıklandı.

2024 itibariyle Ballon d'Or ödüllerinde yılın en iyi erkek ve kadın antrenörü kategorilerinin de yer alacağı ifade edildi.

1956'dan bu yana her yıl verilen ödüller, futbolun en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

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