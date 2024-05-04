Barcelona kaybetti: Real Madrid şampiyonluğu garantiledi

İspanya La Liga’nın 34. haftasında lider Real Madrid, sahasında Cadiz ile karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler ile sakatlıktan dönen kaleci Thibaut Courtois mücadeleye 11’de başladı.



İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakada Brahim Diaz, 51. dakikada Modric’ten aldığı pasla topu filelere gönderdi.



Kaleci Courtois’nın da kritik kurtarışlarının olduğu maçta Arda Güler 66. dakikada yerini Jude Bellingham’a bıraktı.



İngiliz oyuncu 2 dakika sonra Brahim Diaz’ın pasında meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımının ikinci golünü attı. Bellingham, bu sezon 26. maçında 18. kez gol sevinci yaşadı.



Real Madrid, uzatma dakikalarında Joselu ile bir gol daha bularak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Eflatun-beyazlılar, bu sonuçla 87 puana yükseldi.



Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Ancelotti'nin öğrencileri iç sahada da yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Real Madrid, bu maçlarda 15 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. REAL MADRİD 36. KEZ ŞAMPİYON



Real Madrid'in en yakın takipçisi Barcelona, Girona deplasmanında 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Real Madrid, ligin bitimine 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu garantiledi. La Liga’da 1 yıl aranın ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid, son 5 sezonda 3. şampiyonluğunu elde etti. Tarihindeki 36. şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, bu alanda açık ara zirvede yer alırken, Barcelona’nın 27, Atletico Madrid’in 11 şampiyonluğu bulunuyor. Ocak ayında İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı müzesine götüren eflatun-beyazlılar, bu sezon ikinci şampiyonluğunu yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde yer alan Ancelotti'nin öğrencileri şampiyonluk hedefini sürdürüyor.