Başakşehir, 90+7'de gelen golle yıkıldı, 3 puanı kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, böylece 31 puanla 3. sırada kendine yer buldu ve şampiyonluk yarışının içinde yara aldı.



MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Kitsiou'nın ceza sahası içine yaptığı ortaya topu önünde bulan Maxim'in yerden vuruşunda top, kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



14. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında ceza sahası dışında topla buluşan Okaka'nın sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.



42. dakikada Medipol Başakşehir, öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında topu önünde bulan Berkay'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Berkay Özcan'ın sert vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.



51. dakikada sol kanatta topla buluşan Veliu, ara pasında topu önünde bulan Figueiredo'un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



59. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



66. dakikada sol kanatta topla buluşan Jevtovic'ın ortasına iyi yükselen Sagal'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



74. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir'in atağında Deniz Türüç'ün ceza sahası içine attığı pasa topla buluşan Okaka'nın vuruşunda kaleci Günay, topu kornere çeldi.



90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ndayishimiye'in sert vuruşunu kaleci Günay kurtardı.



90+6. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'ın uzun vuruşunda Ertuğrul Ersoy'un kafa pasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

