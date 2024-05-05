Başakşehir'den Avrupa yolunda kritik galibiyet

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Kaımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte Dimitris Pelkas 15. dakikada gol perdesini açarken, Davidson 24. dakikada durumu 2-0'a getirdi.
Konuk ekip 47. dakikada farkı 1'e indirse de Davidson 69'da yeniden sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı.
Kemen 86. dakikada gol perdesini kapattı ve Başakşehir sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan'ın öğrencileri puanını 55'e çıkartarak 4. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 49 puanla 7. sırada yer aldı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI
Başakşehir, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek için verdiği mücadelede kritik bir 3 puan kazanırken, ligde çıktığı son 5 maçta mağlup olmadı.
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