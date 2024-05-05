Başakşehir'den Avrupa yolunda kritik galibiyet

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Kaımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte Dimitris Pelkas 15. dakikada gol perdesini açarken, Davidson 24. dakikada durumu 2-0'a getirdi.

Konuk ekip 47. dakikada farkı 1'e indirse de Davidson 69'da yeniden sahneye çıkarak farkı 2'ye çıkardı.

Kemen 86. dakikada gol perdesini kapattı ve Başakşehir sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Çağdaş Atan'ın öğrencileri puanını 55'e çıkartarak 4. sıraya yükseldi. Konuk ekip ise 49 puanla 7. sırada yer aldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Başakşehir, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alabilmek için verdiği mücadelede kritik bir 3 puan kazanırken, ligde çıktığı son 5 maçta mağlup olmadı.