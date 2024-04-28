Bayer Leverkusen Bundesliga tarihine geçmek istiyor

Bundesliga'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Bayer Leverkusen, yeni bir rekora imza atmak istiyor.
Ligin 31. haftasında sahasında Stuttgart ile 90+6. dakikada kaydettiği golle 2-2 berabere tamamlayarak tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 46 maça çıkarttı.
Xabi Alonso'nun öğrencileri Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlayabilirse lig tarihinde bunu başaran ilk takım olacak.
Öte yandan Bayer Leverkusen'de ligde 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen İspanyol teknik direktör, gelecek hafta oynanacak Eintracht Frankfurt maçında kulübede yer almayacak
Bayer Leverkusen'in Bundesliga'da kalan maçları şöyle;
05.05.2024 - 18.30 | Frankfurt - Bayer Leverkusen
12.05.2024 - 20.30 | Bochum - Bayer Leverkusen
18.05.2024 - 16.30 | Bayer Leverkusen - Augsburg
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