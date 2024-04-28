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Bayer Leverkusen Bundesliga tarihine geçmek istiyor

Tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 46 maça çıkartan Bayer Leverkusen, Bundesliga tarihinde bir ilke imza atmak istiyor. Xabi Alonso'nun öğrencileri ligde kalan 3 maçta da mağlubiyet yaşamazsa, Bundesliga'nın ilk namağlup şampiyon olan takımı ünvanını elde edecek.

Bayer Leverkusen Bundesliga tarihine geçmek istiyor

'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen Bayer Leverkusen, yeni bir rekora imza atmak istiyor.

Ligin 31. haftasında sahasında Stuttgart ile 90+6. dakikada kaydettiği golle 2-2 berabere tamamlayarak tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 46 maça çıkarttı.

Xabi Alonso'nun öğrencileri Bundesliga'yı namağlup şampiyon tamamlayabilirse lig tarihinde bunu başaran ilk takım olacak.

Öte yandan Bayer Leverkusen'de ligde 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen İspanyol teknik direktör, gelecek hafta oynanacak Eintracht Frankfurt maçında kulübede yer almayacak 

Bayer Leverkusen'in Bundesliga'da kalan maçları şöyle;

05.05.2024 - 18.30 | Frankfurt - Bayer Leverkusen

12.05.2024 - 20.30 | Bochum - Bayer Leverkusen

18.05.2024 - 16.30 | Bayer Leverkusen - Augsburg

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