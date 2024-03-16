Bayern Münih'den deplasmanda 5 gollü galibiyet

Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt 98'i 5-2 yendi.



Alman devinde galibiyeti getiren golleri 36 ve 64. dakikalarda Jamal Musiala, 45. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Gnabry ve 90+3. dakikada Mathys Tel attı.

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU



Ligde 31 gole ulaşan İngiliz yıldız Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.



Ev sahibi ekibin gollerini ise 28. dakikada Tim Skarke ile 90+5. dakikada Oscar Vilhelmsson kaydetti.



Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 60'a çıkardı ve bir maç eksiği bulunan namağlup lider Bayer Leverkusen ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.