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Bekir İrtegün, Tuzlaspor'daki görevinden istifa etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bekir İrtegün, Tuzlaspor'daki görevinden istifa etti

1. Lig'de bitime 5 hafta kala averajla küme düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada bulunan Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden istifa etti.

Yaptığı açıklama ile görevini bıraktığını duyuran Bekir İrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı

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