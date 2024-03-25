Benfica'dan Orkun Kökçü için Beşiktaş'a takas önerisi

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması yapılırken, siyah-beyazlı kulübün gündemine Orkun Kökçü'yü aldığı iddia edildi.

Benfica'da kadro dışı bırakılan milli futbolcu, sezon başında Feyenoord'dan 25 milyon euro karşılığında Portekiz ekibine katılmıştı.

BENFICA'DAN TAKAS ÖNERİSİ

Fotomaç'ın haberine göre, Benfica cephesinin Orkun Kökçü ile Gedson Fernandes'i takaslamak istediği öne sürüldü.

Kırmızı-beyazlı ekibin Orkun Kökçü'nün bonservisinin yarısına karşılık Gedson'u bonservisiyle birlikte istediği kaydedildi.

BAŞKAN COSTA GÖRÜŞECEK

Benfica Başkanı Rui Costa'nın ise büyük rakamlar ödediği 23 yaşındaki futbolcu ile milli ara dönüşü bir görüşme gerçekleştirerek yol haritası çizeceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Orkun Kökçü, Benfica'da teknik direktörü Roger Schmidt'in kendisine sahada yanlış rol verdiğini düşündüğü için bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Portekiz'de büyük yankı uyandıran bu açıklamaların ardından Benfica, Orkun'u kadro dışı bırakmıştı.