Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu

Fenerbahçe’de Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti.



Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen seçimli toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

12 sandıkta 4 bin 100 üye oy kullandı.

Seçimi eski başkan Aziz Yıldırım'ın da desteklediği Şekip Mosturoğlu kazandı.

Toplamda 1529 geçerli oy kullanıldı.



Söz konusu oyların 1177'sini alan Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanlığına seçildi.



Diğer adaylardan Sevil Becan 265, Nihat Tokat ise 87 oy aldı.



Şekip Mosturoğlu'nun ekibinde görev dağılımı şöyle:



Şekip Mosturoğlu (Başkan), Hakkı Kurtuluş (Başkan Vekili), Levent Hataylı (Sekreter), Elizabet Uğurlu ve Çağlar Özdemir (Sayman).

Mosturoğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı, olarak 3 yıl boyunca görev yapacak.

ALİ KOÇ'TAN TEBRİK

Oylama sonra açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Güzel bir günü daha geride bıraktık. Şekip Mosturoğlu ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık." ifadelerini kullandı.