Bertuğ Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Bertuğ Yıldırım'ın biyografisi

Fransız ekibi Rennes'in formasını giyinen Bertuğ Yıldırım, Hatayspor'dan transfer edilmişti. Bu sezon Fransa'nın yolunu tutan genç oyuncu, milli maçlardaki performansı ile ilgi topluyor. İşte, Bertuğ Yıldırım'ın biyografisi...

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?



12 Ocak 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sarıyer'in altyapısından yetişen Bertuğ Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında 2. Lig'de başladı.



Üç sezon Sarıyer forma giyen Bertuğ Yıldırım, biri Türkiye Kupası, 31 de 2. Lig olmak üzere 32 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.



3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatayspor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak çıktı.



Hatay spordaki ikinci sezonunda 17 resmi maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım, bu maçlarda 4 gol atıp 2 de asist yaptı.



17 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor'a kiralandı. Antalyaspor'da 13 maçta forma giyen Bertuğ Yıldırım 2 gol atıp 1 de asist üretti.



29 Ağustos 2023 tarihinde 5 milyon Euro transfer bedeli ile Ligue 1 ekibi Rennes ile 5 yıllık sözleşme karşılığı transfer oldu.



