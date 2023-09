Beşiktaş Başkanı Çebi: Play-Off kararı olursa destekleriz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş ile imzalanan stat isim sponsorluğu töreninde gündemdeki soruları da yanıtladı.



Siyah-beyazlıların dün Adana Demirspor karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyetin yaşanmış bir yol kazası olduğunu kaydeden Başkan Çebi, "Dünkü maç tatsız bir maçtı. Çok üzüldüm. Futbolun içinde bunlar var, 120 yıllık kulübüz. Birlik beraberlik içinde olursak takımımızın sezon sonu hedefe ulaşacağından şüphem yok. Maçın skoruna göre alkış veya eleştiri doğru değil. Sabır gösterelim, ben takıma ve ekibine, hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir kaza kabul edip önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılıktan bir mağlubiyet yüzünden vazgeçerim ne de Rahmi bey sponsorluktan vazgeçer. Ekonominizi düzgün yürütemezsiniz, harcamalarda derli toplu olamazsanız sportif başarılar geçici olur. Kısa sürede acısı olabilir ama zaman içinde Beşiktaş'ın bu işlerden faydalandığını göreceksiniz." şeklinde konuştu.



Lige havlu atıldığı yakıştırmalarına katılmadığını da söyleyen Çebi, "Aynı fikirde değilim. Ligin başındayız. Önümüzde onlarca maç var. Sonuçların nasıl biteceğini bugünden görüyor gibi davranmayı doğru bulmuyorum. Hocama ve futbolcularıma güveniyorum. Her maçın sonucuna göre yürümeye devam edersek takım üstünde baskı oluştururuz. Sabırla beklemelerini istiyorum. Hak da veriyorum kendilerine. Şampiyonluk hedefiyle sezon sonuna kadar yürüyeceğimi söylüyorum. Pandemide bu takımdan bir şey olmaz denirken 4 kupayı biz getirdik. Günlük sonuçlarla takımı, yönetimi yıpratmamak gerekiyor. Başarı için birlik gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"SALİH VE ŞENOL HOCA, BABA-OĞUL GİBİ"



Çebi, Adana Demirspor maçının ardından Salih Uçan ve Şenol Güneş arasında yaşananlara değinerek, "Oyuncuyu itmek olarak bakmayın bu olaya. Maç bitmiş, kaybetmek acı bir şeydir. Bütün sinirler gergin, Salih'le Şenol hoca arasındaki bağı, baba-oğul ilişkisini bilseniz o hareketin sizin düşündüğünüz kadar olmadığını anlayabilirsiniz. Bir an önce oyuncularını içeri almak istiyor. Benim çok tasvip ettiğim bir şey olmasa dahi art niyet yok. Bir anlık olaylarla kimse değerlendirme yapmamalı. Uzun süreli bir olay değil. Aralarında baba oğul ilişkisi olunca onlar kendi aralarında halledeler." dedi.



"OYNANACAK HER FAZLA OYUN TARAFTARA KEYİF VERECEĞİ İÇİN BUNU DESTEKLEYİCİ OLURUZ"



Süper Lig için gündemde olan play-off kararını destekleyeceklerini de söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Play-off kararı tüm kulüplerin ortak kararı olacak diye düşünüyorum. Biz oynansın deriz. O da turnuvada bir keyiftir ve gelirdir. Olursa destek veririz. Top oynamaktan mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif vereceği için bunu destekleyici oluruz." ifadelerini kullandı.

