Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan Fernando Santos mesajı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un Ziraat Türkiye Kupası'nın alınmaması ya da takımın Avrupa kupalarına katılamaması durumunda görevine son verileceği iddia ediliyordu.

"SANTOS'A GÜVENİYORUZ"

Hürriyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların Başkanı Hasan Arat'ın "Santos'a inanıyoruz, güveniyoruz. Zaten böyle olmasa yola birlikte çıkmazdık. Zor dönemde geldi. Kendisi ile sözleşmesi bitene kadar çalışacağız." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

"BU SORUN ÇÖZÜLECEK"

Portekizli çalıştırıcı Santos ise, "Büyük hedefler ve projelerle geldim. Sabırlı olmak gerekiyor. Sezon başında göreve gelmedim. Ben gelmeden bu takım kurulmuş Eksiklikler vardı. Devre arasında 2 süper takviye yaptık. Antrenmanlarda uyguladığımız sistem maalesef sahada gerçekleşemiyor. Ancak bu sorun çözülecek ve taraftarların istediği Beşiktaş sahada olacak." değerlendirmelerini yaptı.

SANTOS'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Fernando Santos, Beşiktaş ile 15 resmi maça çıktı, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşarken, maç başına 1.60 puan ortalaması yakaladı.

Siyah-beyazlılar sezona Şenol Güneş yönetiminde başlamış, deneyimli teknik adamın ayrılığının ardından sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe görevi devralırken, Süper Lig'in 20. haftasında Fernando Santos'u getirmişti.