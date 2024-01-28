Beşiktaş, Sivas deplasmanında kayıp

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılarda Rey Manaj 6. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Arnavut forvet bu golle birlikte Süper Lig'deki 11. golünü kaydetti.
Karşılaşmanın 83. dakikasında hakeme itirazlarını sürdüren Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca skor tescillendi ve Siyah-beyazlılar 36 puanla 4. sırada yer alırken, Sivasspor ise puanını 29'a çıkartarak 10. sıraya yükseldi.
BEŞİKTAŞ 270 DAKİKADIR GOL ATAMIYOR
Beşiktaş Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada da rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlılar ligde son 270 dakikadır gol atamıyor.
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