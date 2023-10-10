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Beşiktaş teknik direktör kararını açıkladı

SON DAKİKA: Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Burak Yılmaz'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

Beşiktaş teknik direktör kararını açıkladı

Son dakika haberi!

, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında teknik direktör kararını açıkladı.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar takımın başında Burak Yılmaz olacak.

Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada; "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi. 

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