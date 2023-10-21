Beşiktaşlı taraftarlar 30 otobüsle Rams Park'ta

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş Stadyumu çevresinde saat 13.00'te toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde kendilerini maçın oynanacağı stada götürecek otobüsleri beklemeye başladı.

Saat 15.20 civarında otobüslerin gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanırken, taraftarlar aranmadan ve bilet kontrolü yapılmadan otobüslere alındı. Taraftarların bir kısmı gelen otobüslere bindirilerek, polis kontrolü eşliğinde stada hareket etmeleri sağlandı.



BAZI OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI



Beşiktaş Stadyumu'ndan 30 otobüsle yola çıkan siyah-beyazlı taraftarlar, maçı tribünden izlemek üzere RAMS Park'a geldi.

Taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altından otobüslerden indirilerek gişelere doğru yönlendirildi. Bu arada taraftarları taşıyan bazı otobüslerin camlarının kırık olduğu görüldü. Camı kırık olan otobüsteki taraftarlar, araçlardan indirilmedi. Camı kıran kişinin tespit edilmesi için güvenlik güçlerinin işlem yaptığı öğrenildi.