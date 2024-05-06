NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta kritik kupa maçı öncesi sakatlıklarda son durum

Beşiktaş'ta Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynayacağı Ankaragücü mücadelesi öncesinde sakatlıklarda son durum merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda Masuaku, Gedson Fernandes ve Colley'nin durumu yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Beşiktaş'ta kritik kupa maçı öncesi sakatlıklarda son durum

, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Yarın oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek.

SAKATLIKLARDA SON DURUM

Siyah-beyazlı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir Hadziahmetovic'ten yoksun çıkacak.

Bakhtiyor Zaynutdinov'un da yarınki karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

DURUMLARI MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de yarın oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...