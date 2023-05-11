NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Yusuf Yazıcı'yı istiyor

Trabzonspor'da kiralık oynayan Yusuf Yazıcı ile görüşmelerde bulunan Şenol Güneş, milli futbolcuyu Beşiktaş'a istiyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Yusuf Yazıcı'yı istiyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş'a gelmesi için devreye girdi.

Siyah-beyazlı yöneticilerin Yazıcı'nın bonservisini elinde bulunduran Lille'le görüştüğü ve Fransız ekibine iki ayrı teklif yaptığı ortaya çıktı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların, Lille kulübüne ilk teklifi; 1 milyon euro bir yıllık kiralama bedeli ve 6 milyon euro bonservis opsiyonu şeklinde olurken, ikinci teklifte 4,5 milyon euro'ya yıldız oyuncunun direk bonservisi istendi.

Beşiktaş'ın yaptığı 4,5 milyon euro'luk bonservis teklifinin reddedildiği ancak Fransız ekibi Lille'in sezon sonunda Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi biteceği için kiralama teklifine de sıcak bakmadığı belirtildi.

Lille yönetimi, Beşiktaş'ın bonservis teklifini yükseltmesini beklerken ve aynı zamanda CSKA Moskova ile de görüşme halinde.

Galatasaray Basketbol Takımı'nda Zvezdan Mitrovic dönemi

Galatasaray Basketbol Takımı'nda Zvezdan Mitrovic dönemi

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...