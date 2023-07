Borussia Dortmund, Emre Can ile sözleşme yenilediğini duyurdu

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 29 yaşındaki Emre Can ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.



Sarı-siyahlılar, Emre Can ile 2026 yılına kadar 3 yıllık bir anlaşma sağladığını açıkladı.

"MUTLAK İSTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"



Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, "Emre geçtiğimiz sezonda her zaman onda gördüğümüz lider oyuncuya dönüştü. Hırsını, fizikselliğini ve sadece Borussia Dortmund'da değil milli takımda da her maçı kazanmak için gösterdiği mutlak isteği takdir ediyoruz. Emre güçlü, olgun bir kişiliğe ve büyük bir uluslararası deneyime sahip. Bu takımı daha da geliştirmemize ve istikrara kavuşturmamıza yardımcı olacaktır. Emre ile bu ortak yola devam etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz," dedi.



"DORTMUND VE BEN BİRBİRİMİZE ÇOK UYGUNUZ"



Sözleşmeyi imzaladıktan sonra Emre Can, "Burada, Dortmund'da kendimi çok rahat hissediyorum. Son birkaç ayda kesinlikle buraya geldim. Buradaki taraftarların benden ne beklediğini gösterdim. Sezonun ikinci yarısında oynadığım gibi ya da daha iyi oynamak benim için bir kriter olmalı. Dortmund ve ben birbirimize çok uygunuz. Bu yüzden burada kalmak, çok çalışmak ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Emre Can, Dortmund formasıyla 121 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 12 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı.