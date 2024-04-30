Borussia Dortmund-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. İşte, Borussia Dortmund-PSG maçı hakkında bilgiler...
DORTMUND-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Dortmund-PSG maçı, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak
Müsabaka, Exxen'de canlı yayınlanacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Yarı final rövanş müsabakaları 7-8 Mayıs'ta oynanacak.
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