Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. İşte, Busenaz Sürmeneli hakkında bilgiler...
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998'da Trabzon'da doğdu. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır.
Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 Dünya Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklette altın madalya kazanmıştır. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.
BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI
2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya / Madrid
2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu
2020 Tokyo Olimpiyatları Velter Sıklet Altın Madalya
2021 Sırbistan-10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası-Altın Madalya
2021 Macaristan-65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası-Altın Madalya
2021 Fransa-2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları-Altın Madalya
2021 Japonya-Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları – Altın Madalya
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