Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. İşte, Busenaz Sürmeneli hakkında bilgiler...



BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?



Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998'da Trabzon'da doğdu. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır.



Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 Dünya Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklette altın madalya kazanmıştır. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.



BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI



2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan

2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan

2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya

2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan

2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan

2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye

2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu

2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu

2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya

2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu

2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu

2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul

2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA

2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN

2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu

2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan

2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya / Madrid

2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu

2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)

2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu

2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyatları Velter Sıklet Altın Madalya

2021 Sırbistan-10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası-Altın Madalya

2021 Macaristan-65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası-Altın Madalya

2021 Fransa-2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları-Altın Madalya

2021 Japonya-Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları – Altın Madalya