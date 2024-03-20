CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Türkiye, 4 yıl sonra finale takım çıkartamadı

TVF BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ TRİBÜNDE

Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco karşılaşmasını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmayı protokol tribününden takip eden başkan Üstündağ'a Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşlik etti.



İTALYANLAR 2023'ÜN RÖVANŞINI ALDI



Türkiye'de yapılacak CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında iki İtalyan takımı karşılaşacak.



Geçen yıl İtalya'nın Torino kentinin ev sahipliği yaptığı Süper Final'de iki Türk takımı karşı karşıya geldi. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele ettiği finali, sarı-siyahlılar kazanmıştı.



Avrupa voleybolunun en iyi iki ülkesi arasındaki rekabette İtalya'da Türk takımlarının final oynaması önemli bir başarı olarak değerlendirilmişti.



Bu yıl ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Süper Final'de Eczacıbaşı'nı eleyen A. Carraro Imoco ile Fenerbahçe Opet'i turnuva dışına iten Allianz Vero Volley karşılaşacak.



SANTARELLİ, 266 GÜNDÜR YENİLMİYOR



A. Carraro Imoco'nun yanı sıra Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran Daniele Santarelli, 266 gündür maç kaybetmiyor.



"Filenin Sultanları"yla 22 maç üst üste kazanan İtalyan başantrenör, A. Carraro Imoco ile üst üste 41 müsabakayı galibiyetle tamamladı.



Geride kalan 63 resmi maçını kazanan Santarelli, son mağlubiyetini 28 Haziran 2023'te Türkiye'nin başında Japonya'ya karşı yaşamıştı.