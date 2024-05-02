Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 35. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:
Ankaragücü-Alanyaspor: Emre Kargın
Beşiktaş-Rizespor: Ali Şansalan
İstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Kayserispor-Karagümrük: Atilla Karaoğlan
Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge
Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler
Gaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut Meler
Antalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
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