Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 35. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

Ankaragücü-Alanyaspor: Emre Kargın



Beşiktaş-Rizespor: Ali Şansalan



İstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy



Kayserispor-Karagümrük: Atilla Karaoğlan



Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen



Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge



Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler



Gaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut Meler



Antalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu



Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek