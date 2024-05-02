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Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı

'de 35. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

Ankaragücü-Alanyaspor: Emre Kargın

Beşiktaş-Rizespor: Ali Şansalan

İstanbulspor-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

 Kayserispor-Karagümrük: Atilla Karaoğlan

Samsunspor-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

Başakşehir-Kasımpaşa: Mert Güzenge

Galatasaray-Sivasspor: Arda Kardeşler

Gaziantep FK-Hatayspor: Halil Umut Meler

Antalyaspor-Pendikspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı - 1

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