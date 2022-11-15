 Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor hükmen mağlup sayıldı - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor hükmen mağlup sayıldı

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası maçında cezalı futbolcu oynatan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor hükmen mağlup sayıldı

Türkiye Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), maçında cezalı futbolcu oynatan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş 'un cezasını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Şanlıurfaspor ile oynadığı ve 5-0 kaybettiği karşılaşmada cezalı futbolcu oynatmasından dolayı Altaş Denizlispor'a 5-0 hükmen mağlubiyet cezası verdiği bildirildi.

Cezalı olmasına rağmen maçta görev yapan Altaş Denizlispor futbolcusu Emre Furtana'ya da 4 maç men cezası uygulandığı belirtildi.

Aynı müsabakada Altaş Denizlispor görevlisi Hikmet Olgun'a da cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası verildiği kaydedildi.

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