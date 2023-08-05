Chelsea'den 45 milyon euroluk stoper: Axel Disasi'ye 6 yıllık imza

Chelsea, Monaco'dan Axel Disasi'yi kadrosuna kattı. Chelsea 25 yaşındaki stoper için Monaco'ya 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fransız oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandı.



Disasi geçtiğimiz sezon çıktığı 49 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

14 OYUNCUYA VEDA



Londra ekibi daha önce kadrosunu Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Angelo ve Diego Moreira'yla güçlendirmişti.



Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir yapılanmaya başlayan Chelsea, 14 oyuncusuyla da yollarını ayırmıştı.