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Christoph Daum kansere yakalandıktan sonra ilk kez televizyona çıktı

Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam Christoph Daum, kanser hastalığına yakalanmasını duyurmasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Kilo verdiği görülen tecrübeli futbol adamının son hali sevenlerini üzdü.

Christoph Daum kansere yakalandıktan sonra ilk kez televizyona çıktı

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Christoph Daum, kansere yakalanmasının ardından ilk kez Almanya'nın ulusal kanalı ARD'de yayınlanan bir programa katıldı.

Alman teknik adam programda "Artık vücudumdaki tüm maddeleri işliyorum. Bir eyaletten diğerine gidiyorum. Bazen fişten çekilmiş gibiyim." dedi.

Kemoterapinin etkisiyle zayıflayan Alman antrenör, gördüğü tedavinin etkisini gösterdiğini ve doğru yolda olduğunu aktardı.

Daum daha önce yaptığı açıklamada, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.

Christoph Daum kansere yakalandıktan sonra ilk kez televizyona çıktı - 1
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