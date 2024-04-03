Cristiano Ronaldo'nun yatağı açık artırmaya çıkıyor

Cristiano Ronaldo Mart ayının sonunda Ljubljana'da düzenlenen bir hazırlık maçı için Portekiz Milli Takımı ile birlikte Slovenya'daydı.



CNN Portugal'ın haberine göre, Portekiz milli takımı Slovenya'dayken Grand Plaza Otel'de kaldı ve otelin Ronaldo'nun orada konakladığı yatağı açık arttırmaya çıkaracağı belirtildi.

Ay sonunda yapılacak açık artırmada yatağın başlangıç fiyatının 5 bin euro olacağı ve elde edilecek gelirlerin ise bağışlanacağı aktarıldı.