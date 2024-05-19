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Datça'da 19 Mayıs coşkusu sahaya yansıdı

Datça'da düzenlenen 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nda Emecikspor ve Hızırşahspor karşılaştı. 19 Mayıs'a denk gelen müsabakada Emecikspor taraftarları, Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle Reşadiye yolundan sahaya marşlar ve sloganlarla gelerek bayram coşkusunu sahaya yansıttı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta, Hızırşahspor üstün performans göstererek 2-1 galip geldi ve taraftarlarıyla büyük sevinç yaşadı.

Datça'da 19 Mayıs coşkusu sahaya yansıdı

Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen 9. Geleneksel Atatürk Kupası'nda Emecikspor ve Hızırşahspor müsabakası 19 Mayıs'a denk gelince Emecikspor taraftarı marşlar ve sloganlar eşliğinde sahaya gelerek bayram coşkusunu sahaya yansıttı.

Müsabakada galip gelen takım Hızırşahspor oldu.

Müsabakanın 19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Emecikspor taraftarı sahaya Reşadiye yolundan Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp köylülerden oluşan 200 kişilik bir grupla geldi.

Marşlar ve sloganlar eşliğinde Emecikspor taraftarı hem bayram coşkusu yaşattı hem de takımlarına destek verdi.

Karşılaşma boyunca iki takım da büyük bir mücadele sergiledi.

Ancak, Hızırşahspor üstün bir performans göstererek maçı 2-1 kazanmayı başardı. Maç sonunda, Hızırşahspor oyuncuları ve taraftarları büyük bir sevinç yaşadı.

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