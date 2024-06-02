ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasını bugün oynayacağı ABD maçıyla tamamlayacak. İşte, ABD-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...
ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi’nin ikinci haftasında son maçına çıkıyor.
Arlington'da oynanacak ABD-Türkiye mücadelesi, 2 Haziran Pazar günü saat 23.00’te başlayacak.
Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GERİDE KALAN MAÇLAR
VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", ligin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşadı.
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