NTV.COM.TR’ye geri dön

ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

"Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nde 2. haftayı ABD maçıyla tamamlayacak. Türkiye, geçen sezon VNL'de şampiyon olarak adını ülkeler sıralamasında 1 numaraya yazdırmıştı. Peki, ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ABD-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasını bugün oynayacağı ABD maçıyla tamamlayacak. İşte, ABD-Türkiye voleybol maçı hakkında bilgiler...

ABD-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi’nin ikinci haftasında son maçına çıkıyor.

Arlington'da oynanacak ABD-Türkiye mücadelesi, 2 Haziran Pazar günü saat 23.00’te başlayacak.

Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GERİDE KALAN MAÇLAR

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", ligin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşadı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...