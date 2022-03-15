Digitürk üyelik iptali nasıl ve nereden yapılır? (Beinsports üyelik iptali)

Türkiye Futbol Federasyonu 2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluş için ihale sürecini başlattı. İhalede ana paketlere Digitürk ve Saran Group teklif verdi. Digitürk'ün imzaya gelmemesinden sonra sözleşme imzalama hakkı Saran Group'a geçti. Digitürk kullanıcıları ise üyelik iptaline ilişkin detayları araştırmaya başladı. Firmanın kullanıcılarına sunduğu birden fazla abonelikten ayrılma yöntemi mevcut.

İşte Digitürk aboneliğini iptal etmenin yöntemleri...

İPTAL BAŞVURUSU HANGİ KANALLAR ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun düzenlemeleri gereği, iptal taleplerinizi yazılı olarak ya da E-devlet kapısı üzerinden aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.



İptal Başvuru Formunu doldurup (0212) 473 99 99'a faks gönderebilirsiniz.



E-Devlet Kapısından (www.turkiye.gov.tr) , güvenli elektronik imza (E-imza), Kimlik Kartı ile veya E-devlet kapısına internet bankacılığı/mobil bankacılık üzerinden giriş yapmanız halinde iptal başvuru formunu doldurup sayfadaki ilgili alana yükleyerek başvuru yapabilirsiniz.



Size en yakın Digiturk Yetkili Teknik Servislerine gidebilirsiniz.



İptal başvuru formunu doldurarak Digitürk adresine posta yolu ile gönderebilirsiniz.

VEFAT EDEN ÜYELİK İPTAL AKIŞI NASIL YAPILIR?

Vefat eden abonelikler için üyelik iptali yapılmalı ya da yakınları adına devir sözleşmesi imzalanarak yeni kişi adına üyelik aktarılmalıdır. Vefat belgesi ile birlikte iptal yazısının destek@digiturk.com.tr mail adresine ya da 0212 473 73 03'e, 0212 473 99 99'a fax gönderilmesi gerekmektedir. Vefat belgesi ile birlikte üyelik iptali yapılır. İptal işlemi gerçekleştirilir.

MEKTUP GÖNDERİLECEK ADRES NEDİR?

İptal başvuru formunu doldurarak Digitürk adresine göndermek isteyen üyeler. Bu adresten yararlanabilir.

Krea İçerik Hizmetleri ve

Prodüksiyon Anonim Şirketi

Abbasağa Mah. Sungurlar İş Hanı

No: 45 Kat: 1-2-3 Beşiktaş 34353 İstanbul

İPTAL İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanınızın arkalı önlü fotokopisi



İptal başvuru formu

İmzanız



Size ulaşılabilecek bir cep telefonu numarası



Neden iptal etmek istediğiniz



İptalini istediğiniz üyeliğinizin numarası ya da dijital kart numarası

ÜYELİĞİN İPTALİ SONRASI İADE EDİLMESİ GEREKEN CİHAZLAR NELER?

Üyeliğinizin iptali sonrasında mülkiyeti Digitürk A.Ş.’ye ait kumanda, HDMI kablosu (varsa), scart kablosu (varsa), adaptör (varsa), elektrik kablosu (varsa) ekipmanlarının iadesi ve varsa üyeliğinize ait son faturanın ödenmesi gerekmektedir.