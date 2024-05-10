THY, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun sponsoru oldu

Türk Hava Yolları, 2024-2025 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu’nun ulaşım sponsoru oldu.



THY Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen sponsorluk imza törenine THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, oyuncular Tuğba Şenoğlu İvegin, Oğuzhan Karasu ile kurumların yöneticileri katıldı.



Türkiye'nin en önemli iki kurumunun bu sponsorlukla yeniden bir araya geldiğini vurgulayan Üstündağ, "Türk voleybolunun bugün geldiği noktayı hep birlikte seyrediyoruz. Türk voleybolu dünyanın ve Avrupa'nın zirvesinde, olimpiyatlara mağlubiyet almadan katılma hakkı elde eden, tarihi günler yaşatan takımımıza, camiamıza ve bizi yalnız bırakmayan sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu uzun yolculukta sponsorlarımızın katkısı çok önemli." diye konuştu.