Dolmabahçe'de sessiz gece: Beşiktaş-Antalyaspor maçı başladığı gibi bitti

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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.





Ligin 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan, 23. haftada ise Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında da galip gelemedi.



Ligde üst üste üç maçta galip gelemeyen Beşiktaş, bu karşılaşma sonrası puanını 40'a yükseltti. İstanbul'dan bir puanla dönen Antalyaspor'un puanı ise 25 oldu.



CENK TOSUN UZATMADA PENALTI KAÇIRDI



Mücadelenin 90+4. dakikasında kaleci Ataberk Dadakdeniz'in ceza sahası içinde müdahalesinin ardından Cenk Tosun yerde kalırken maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.



Penaltıyla galibiyete yaklaşan Beşiktaş'ta topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunda, kaleci Ataberk gole izin vermedi.



BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI



Beşiktaş'ın 80. dakikada kullandığı serbest atış sonrasında Tayyip Talha Sanuç ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Siyah-beyazlılara büyük sevinç yaşatan ve Türk bayrağı açılarak kutlanan gol, VAR'dan gelen uyarının ardından elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.



ŞENOL GÜNEŞ'LE İÇ SAHADA İLK PUAN KAYBI



Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, ilk puan kaybını Antalyaspor karşısında yaşadı.



Güneş'in göreve gelmesinin ardından oynadığı HangiKredi Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Corendon Alanyaspor (3-0) maçlarını kazanarak 12 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında bir puana razı oldu. SEMİH KILIÇSOY SİFTAH YAPTI



Beşiktaş'ın altyapısında görev yapan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, Antalyaspor karşısında ilk kez A takım forması giydi.

17 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.