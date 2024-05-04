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Samsunspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yapılacak Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Samsunspor - Trabzonspor maçı nerede oynanacak? Samsunspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Samsunspor - Trabzonspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...

Samsunspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman? Samsunspor - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Samsunspor - Trabzonspor Maçı Ne Zaman

- Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Samsunspor - Trabzonspor maçı 04.05.2024 19:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Trabzonspor Maçı Nerede Oynanacak?

Samsunspor - Trabzonspor maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

Samsunspor - Trabzonspor Maçının Hakemleri

Samsunspor - Trabzonspor maçını orta hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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