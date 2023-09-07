Down sendromlu milli yüzücü Ada İtalya'da dünya rekoru kırdı

Milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi oldu.



Padova kentinde devam eden şampiyonada yapılan yarışlarda ay-yıldızlı sporculardan Ada Zehra, 200 metre kurbağalamada altın, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazandı.



Ada Zehra Anlatıcı, "Sekiz yıldır yüzüyorum ve şu an 16 yaşındayım. Sakarya'da yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın birinci günde hem birincilik hem ikincilik hem üçüncülük kazandım. 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandım, çok mutlu oldum, İstiklal Marşı'mızı da okuttum. 100 metre serbestte ikinci, 50 metre sırtüstünde üçüncü oldum. Çok mutluyum, önümüzdeki yarışlarda da hedefim madalya kazanmak." diye konuştu.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Teknik Kurul Başkanı Gaye Kurubaş ise Ada'nın kazandığı dünya rekorunu şöyle değerlendirdi:

"Ada'yı 11 yaşındayken Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığında keşfettik. O Türkiye Şampiyonası'nda gördükten sonra buralara geleceğini tahmin edebiliyorduk. Yüzmede gelişimini sürdürüyor. Dünkü yarışlarda dünya rekoru kırdı. Şampiyonada 21 ülkeden 514 sporcu içinden 88 kişi yüzme branşında yarışıyor. Aynı zamanda İrem Öztekin ve Ada Zehra Anlatıcı mozaik engel grubunda. Dünyada çok az mozaik engel grubu sporcusu var. Bir de öğrenim hayatında da normal öğrenim görüyor. Ailesinin desteği inanılmaz. Yani anne baba gerçekten üzerine titriyor."

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