Dries Mertens'ten yeni sözleşme açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u sahasında 6-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda 2 gol 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Dries Mertens, maç sonu Galatasaray'daki geleceğiyle ilgil açıklamalarda bulundu.
Belçikalı orta saha gelecek sezon takımda olup olmayacağına yönelik gelen soruya, Önümüzdeki sezon kalacak mıyım, göreceğiz. Bu hafta görüşmeler olacak." yanıtını verdi.
Galatasaray ile 80 resmi maça çıkan Dries Mertens, bu mücadelelerde 16 gol atıp 20 asistlik performans sergiledi.
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