Dünyanın en uzun bisiklet hattı Türkiye'de oluşturuldu

Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 Hareketlilik Yılı Etkinlikleri kapsamında, İstanbul’da 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı" oluşturuldu, kırılan rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, federasyonun 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Beykoz Spor Ormanı'nda, 1653 bisikletle "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı"nı oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi törenine katıldı.



"BAKANLIK OLARAK HERKESİ HAREKET ETMEYE DAVET EDİYORUZ"



Törende konuşan Bakan Bak, 2024'ü hareketlilik yılı ilan ettiklerini belirterek, "İstanbul, bir bisiklet şehri olacak. Belediye Başkanımız Murat Aydın, bisikletin gelişmesi için çok çaba gösterdi. Bakanlık olarak herkesi hareket etmeye davet ediyoruz. Yürüyüşe davet ediyoruz. Bisiklete binmeye davet ediyoruz. Spor salonlarımıza davet ediyoruz. Yüzme havuzlarımıza davet ediyoruz." şeklinde konuştu.



Bakan Bak, bağımlılıkla mücadelenin en büyük görevlerinden biri olduğunu söyleyerek, “Annelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı alın spor tesislerine gelin. Bağımlılıkla mücadele için, kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak için herkesi spor tesislerine bekliyoruz. İstanbul değişecek. İstanbul, spor kenti, bisiklet kenti olacak.” açıklamasında bulundu.

