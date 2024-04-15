Eczacıbaşı'nı yenen Fenerbahçe seride öne geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.



Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımından sorumlu yönetici Simla Türker Bayazıt ile takip etti.



Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 8-4 üstün girdi. Fedorovtseva ve Vargas ile smaçlarda etkili olan sarı-lacivertliler, Eda Erdem'in kazandırdığı ace sayısıyla skoru 14-9'a getirdi. İkinci molaya da 18-12 önde giren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.



Müsabakanın ikinci setine Eda Erdem'in sayılarıyla giren Fenerbahçe Opet, Vargas'ın sayısıyla 6-2 üstünlüğü yakaladı. Drca'nın ace sayısıyla ilk molaya 7-2 önde giden sarı-lacivertliler, mola dönüşünde farklı 10 sayıya kadar çıkardı: 17-7. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ikinci seti de 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.



Fenerbahçe Opet, mücadelenin üçüncü setine 5-0'lık seriyle başladı. Mola dönüşünde toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, hücumda Boskovic ile tehdit oluştururken savunmada da bloklarda etkili oldu ve farkı 1 sayıya indirerek skoru 9-8'e getirdi. Konuk ekip, Hande ve Elif'in çaprazdan hücumlarıyla 12-12'de skoru eşitlemeyi başardı. Jack-Kisal'ın smacıyla ilk kez öne geçen (14-15) misafir takım, molaya da 20-18 önde girdi. Mola dönüşü Eda Erdem ve Vargas ile skoru eşitleyen Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'in hücumdan boş dönmesiyle tekrar öne geçti: 21-20. Vargas'ın smacıyla skoru 22-20'ye getiren sarı-lacivertliler, üstünlüğünü korudu ve seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı.

SERİNİN DİĞER MAÇI NE ZAMAN?



Serinin dördüncü maçı 18 Nisan Perşembe günü Eczacıbaşı Dynavit ev sahipliğinde saat 18.00'de yine aynı salonda oynanacak.



Üç galibiyete ulaşan takım, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayacak.