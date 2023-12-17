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Emil Forsberg’in yeni durağı MLS ekibi New York oldu

Emil Forsberg Leipzig'den MLS ekibi New York Red Bulls takımına transfer oldu. Orta saha oyuncusu ara transfer döneminde yeni takımına katılacak.

Emil Forsberg’in yeni durağı MLS ekibi New York oldu

ABD ekiplerinden New York Red Bulls, forması giyen 32 yaşındaki İsveçli futbolcu Emil Forsberg’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Major League Soccer (MLS) ekibi New York Red Bulls, yeni sezon hazırları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlılar, Alman ekibi Leipzig forması giyen İsveçli futbolcu Emil Forsberg’i kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde yeni takımına katılacak.

Emil Forsberg, bu sezon Bundesliga’da 13 maçta forma giyerken, 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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