Emre Belözoğlu kararını açıkladı

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olunan maçın ardından "Başkanımla konuşup, bu akşam gereğini yapacağım" ifadeleriyle istifa sinyallerini vermişti.

"BAŞKANIMIZLA KONUŞTUK, CAMİAMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı bugün yaptığı açıklamada "Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızla da bir araya gelip değerlendirme yaptık. Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız. Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler." diye konuştu.

Başkent ekibi Emre Belözoğlu ile çıktığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayarak galibiyet hasretini sürdürmüştü.